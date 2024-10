Lo sfogo di Marco Columbro: “Mi chiamano solo per fare i reality, ma io merito di più” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo sfogo dell'attore e conduttore: "Quasi ogni anno mi fanno una proposta dal Gf ma non accetto perché, dopo 50 anni di professione che festeggio quest’anno, non mi porterebbe niente e non mi servirebbe nemmeno a niente". Fanpage.it - Lo sfogo di Marco Columbro: “Mi chiamano solo per fare i reality, ma io merito di più” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lodell'attore e conduttore: "Quasi ogni anno mi fanno una proposta dal Gf ma non accetto perché, dopo 50 anni di professione che festeggio quest’anno, non mi porterebbe niente e non mi servirebbe nemmeno a niente".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo sfogo di Marco Columbro : "Dopo l'ictus per tutti ero morto. Voglio sapere perché non lavoro più in tv" - Ospite di "Ciao Maschio" Columbro ha ripercorso le tappe della sua carriera tra successi e cadute, parlando del momento in cui la sua vita è cambiata per sempre sia dal punto di vista personale sia professionale. (Ilgiornale.it)

Sono lacrime che fanno male : Gianmarco Tamberi eliminato a 2.27 alle Olimpiadi - sfogo inconsolabile - Gianmarco Tamberi ha lottato contro un destino avverso, che si è abbattuto su di lui nel momento più importante del triennio, quando voleva scrivere una pagina di antologia dello sport: diventare il primo saltatore in alto a conquistare due medaglie d’oro ai Giochi Olimpici. Gianmarco Tamberi ha compiuto 32 anni lo scorso 1° giugno e ha più volte dichiarato che quella in terra transalpina ... (Oasport.it)