Urbanpost.it - L’intervista ad Al Pacino: gelo in studio da Fabio Fazio. Cosa è successo (VIDEO)

Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Alospite a “Che Tempo Che Fa” ha catturato l’attenzione del pubblico durante, ma non è mancato un momento diinaspettato. La puntata andata in onda il 20 ottobre 2024 sul Nove, condotta da, ha visto la partecipazione di uno dei più grandi attori della storia del cinema, Al, in collegamento dalla sua villa di Los Angeles. Vediamoè accaduto durantetelevisiva. Intervista ad Al: da Il Padrino a “Sonny Boy” L’attore, 84 anni, ha parlato del suo nuovo libro autobiografico “Sonny Boy”, pubblicato il 15 ottobre 2024. Duranteha ripercorso la sua straordinaria carriera, soffermandosi sui ruoli iconici che lo hanno reso una leggenda, come Michael Corleone ne Il Padrino e Tony Montana in Scarface.