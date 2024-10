Gaeta.it - L’errore che commettono in tanti con i bicchieri di carta: ecco dove vanno gettati

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un momento in cui la lotta al cambiamento climatico è fondamentale eognuno deve fare la sua parte, è imporssimo sapere come si deve fare la raccolta differenziata. Ebbene pare che inancora non conoscano le regole e per quanto riguarda idi, vengononel posto sbagliato. Sebbene la scelta potrebbe essere scontata, in realtà con idibisogna prestare molta attenzione. Tutti credono che siano ecosostenibili e che vadano buttati nella campana della, ma in realtà c’è qualcosa che non tutti sanno.