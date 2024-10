Ilrestodelcarlino.it - Le frazioni sott’acqua. Tracima il Rodano. Il sindaco Massari in gommone a Gavassa

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "Siamo stati colti di sorpresa da una marea d’acqua. Che disastro". Parole che emergono dalle bocche lacerate dai danni nelledi Reggio, dove si conta una dozzina di sfollati. Se il centro città e la prima periferia si sono salvate – se non per qualche disagio al traffico per le strade chiuse poi riaperte quasi tutte nel corso della giornata –, Marmirolo (in particolare in via della Tromba con diversi evacuati), Gavasseto, Roncocesi e Cavazzoli sono state inondate. Mentre in via Cella all’Oldo, sulla via Emilia verso Parma, sono state recuperate sette persone bloccate nelle auto in strada per gli allagamenti. L’sos è scattato a metà mattina con il torrenteche è uscito dal suo letto per dare un tremendo risveglio domenicale, soprattutto in via Koch adove l’acqua è arrivata oltre un metro, allagando abitazioni e causando blackout elettrici.