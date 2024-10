Le conversazioni tra Natoli e Scarpinato sono prima di tutto una rivelazione di segreto d’ufficio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ha fatto scalpore la notizia diffusa nei giorni scorsi da un quotidiano circa l’esistenza di plurime intercettazioni di colloqui avvenuti tra i due ex pm di Palermo Gioacchino Natoli e Roberto Scarpinato, il primo oggi in pensione e indagato per favoreggiamento aggravato dal fine di agevolare la mafia dalla procura nissena, il secondo senatore della Repubblica e membro della Commissione parlamentare antimafia. Un folto e rappresentativo gruppo di parlamentari di centrodestra ha chiesto, infatti, le dimissioni di Scarpinato perché quei colloqui, intercorsi poco prima di un’audizione di Natoli in commissione, sarebbero stati finalizzati a facilitare quest’ultimo a difendere il proprio operato riguardo all’indagine condotta nei confronti di alcuni imprenditori contigui a Cosa nostra per la quale ottenne l’archiviazione nel 1992. Linkiesta.it - Le conversazioni tra Natoli e Scarpinato sono prima di tutto una rivelazione di segreto d’ufficio Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ha fatto scalpore la notizia diffusa nei giorni scorsi da un quotidiano circa l’esistenza di plurime intercettazioni di colloqui avvenuti tra i due ex pm di Palermo Gioacchinoe Roberto, il primo oggi in pensione e indagato per favoreggiamento aggravato dal fine di agevolare la mafia dalla procura nissena, il secondo senatore della Repubblica e membro della Commissione parlamentare antimafia. Un folto e rappresentativo gruppo di parlamentari di centrodestra ha chiesto, infatti, le dimissioni diperché quei colloqui, intercorsi pocodi un’audizione diin commissione, sarebbero stati finalizzati a facilitare quest’ultimo a difendere il proprio operato riguardo all’indagine condotta nei confronti di alcuni imprenditori contigui a Cosa nostra per la quale ottenne l’archiviazione nel 1992.

