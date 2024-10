Lazio, stangata per Noslin: tre giornate di squalifiche in Europa League (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alla fine la stangata è arrivata: Tijani Noslin è stato squalificato per tre giornate in Europa League. L`Uefa - conferma l`Ansa - ha comunicato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alla fine laè arrivata: Tijaniè stato squalificato per trein. L`Uefa - conferma l`Ansa - ha comunicato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lazio, stangata per Noslin: tre giornate di squalifiche in Europa League - Alla fine la stangata è arrivata: Tijani Noslin è stato squalificato per tre giornate in Europa League. L`Uefa - conferma l`Ansa - ha comunicato la decisione. (calciomercato.com)

Calcio: Lazio; Noslin squalificato 3 turni in Europa League - La Lazio dovrà fare a meno di Tijani Noslin in Europa League per 3 partite. E' ufficiale il verdetto della Uefa che costringerà la Lazio a rinunciare al suo attaccante, espulso nella… Leggi ... (informazione.it)

Lazio, Noslin squalificato per 3 giornate in Europa League: la gomitata con la Dinamo Kiev costa cara - La Lazio dovrà fare a meno di Tijjani Noslin in Europa League per 3 partite. È ufficiale il verdetto della Uefa che costringerà la Lazio a rinunciare al suo attaccante, ... (ilmessaggero.it)