La regista di “Nessun posto al mondo” Vanina Lappa a Bergamo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Evento speciale in programma lunedì 21 ottobre alle 20.45 al Cinema del Borgo, con la regista del documentario “Nessun posto nel mondo”, Vanina Lappa, che sarà ospite durante la proiezione. La pellicola, già vincitrice di diversi premi, presentandosi come una moderna tragedia-western, ci farà scoprire attraverso il protagonista un entroterra remoto ed ancorato a misteriosi rituali. “Attraverso il mio primo film mi sono addentrata nelle dinamiche di paese di un piccolo villaggio dell’entroterra del Cilento. Mentre giravo è nato il desiderio di realizzarne un secondo. – dichiara la regista del film Vanina Lappa riguardo alla sua opera, che prosegue – Capivo che oltre il villaggio, verso le campagne e nella montagna, c’era un territorio altro, fatto da un dialetto più incomprensibile, quanto le leggi che lo abitano. Bergamonews.it - La regista di “Nessun posto al mondo” Vanina Lappa a Bergamo Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Evento speciale in programma lunedì 21 ottobre alle 20.45 al Cinema del Borgo, con ladel documentario “nel”,, che sarà ospite durante la proiezione. La pellicola, già vincitrice di diversi premi, presentandosi come una moderna tragedia-western, ci farà scoprire attraverso il protagonista un entroterra remoto ed ancorato a misteriosi rituali. “Attraverso il mio primo film mi sono addentrata nelle dinamiche di paese di un piccolo villaggio dell’entroterra del Cilento. Mentre giravo è nato il desiderio di realizzarne un secondo. – dichiara ladel filmriguardo alla sua opera, che prosegue – Capivo che oltre il villaggio, verso le campagne e nella montagna, c’era un territorio altro, fatto da un dialetto più incomprensibile, quanto le leggi che lo abitano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terrifier 3 - il regista : "Un grande studio mi ha proposto il reboot - ma non sarà mai così sanguinoso" - Ora Leone si sta preparando per l'uscita di Terrifier 3, che continuerà le avventure omicide di Art e che, come i suoi predecessori, non è …. Al regista era stata offerta l'occasione di realizzare un reboot della saga da un grande studio cinematografica, ma ha rifiutato Il regista di Terrifier 3 Damien Leone ha rivelato il tentativo di uno studio cinematografico di acquisire il franchise e ... (Movieplayer.it)