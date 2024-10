"La moda non è un lusso". A Firenze l’evento del Giornale sullo stile italiano (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 23 ottobre a Palazzo Pucci l’Italia della bellezza raccontata dai protagonisti dell’impresa e dell’economia. Sallusti intervista Ferragamo Ilgiornale.it - "La moda non è un lusso". A Firenze l’evento del Giornale sullo stile italiano Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 23 ottobre a Palazzo Pucci l’Italia della bellezza raccontata dai protagonisti dell’impresa e dell’economia. Sallusti intervista Ferragamo

I brand di lusso più amati - a prezzi mai visti prima. Scopri le vendite private di alta moda firmata Arlettie - ora anche a Milano. - Abiti, scarpe, borse e accessori firmati: preparati a un’esperienza di shopping unica, tra collezioni esclusive e marchi iconici. A partire dal 24 ottobre un mondo fatto di abiti da sogno, borse da urlo e accessori da capogiro arriva in via Via San Gregorio 39 a Milano. Iscriviti subito per non lasciarti scappare le prossime vendite private: il lusso, ora più che mai, è a portata di mano. (Iodonna.it)

Aiuto alle donne del Madagascar attraverso la moda e il lusso - . "I nuovi modelli ci riportano al mondo e all’eleganza grezza della natura, valorizzando la bellezza nascosta nelle imperfezioni e mostrandoci il significato profondo che vive dietro ogni dettaglio, accuratamente realizzato nella forma più semplice e autentica", ha concluso Akbaraly a margine della presentazione milanese. (Quotidiano.net)

Tendenze Moda Uomo Autunno Inverno 2024 – 2025 : Lusso ed Innovazione nel Mondo Maschile. - Le passerelle delle più prestigiose Fashion Week mondiali hanno svelato tendenze che spaziano dal ritorno alla formalità a tocchi di ribellione sartoriale, offrendo un’ampia gamma di stili per l’uomo moderno. Con l’arrivo della stagione autunno/inverno 2024-2025, la moda maschile si evolve con nuove direzioni stilistiche che combinano eleganza classica e sperimentazioni avanguardistiche. (Mondouomo.it)