Juventus Stoccarda, Nubel: «Dobbiamo imporre il nostro gioco. Su Vlahovic dico questo»

In conferenza stampa ha parlato il portiere dello Stoccarda in vista del match contro la Juventus

La Juventus è pronta a scendere in campo in Champions League con l'obiettivo di mettere a referto la terza vittoria in altrettante partite dopo quelle contro PSV in casa e con il Lipsia in trasferta. Stavolta altra avversaria tedesca

Juventus-Stoccarda in tv : dove vedere la Champions. Le ultime sulle formazioni - Dopo aver sconfitto gli olandesi per 3-1 all'Allianz Stadium e i tedeschi per 3-2 in trasferta, i bianconeri affrontano un altro avversario proveniente dalla Bundesliga come lo Stoccarda, che nelle prime due giornate ha raccolto appena un punto, avendo perso 3-1 sul campo del Real Madrid e pareggiato in casa per 1-1 con lo Sparta Praga. (Sport.quotidiano.net)

Stoccarda - Hoeness : “Impressionato dalla rosa e dalle prestazioni della Juventus” - Queste le parole di Sebastian Hoeness, allenatore dello Stoccarda, alla vigilia della sfida di Champions League sul campo dei bianconeri di Thiago Motta. Per quanto riguarda la nuova Champions, Hoeness ha poi ammesso: “Porta una grande pressione, ma io non la sento. “Conosco bene la Serie A, in Germania trasmettono tante partite del campionato italiano e sono impressionato dalla rosa e dalle ... (Sportface.it)

Juventus-Stoccarda (Champions League - 22-10-2024 ore 21 : 00) : formazioni - quote - pronostici. I bianconeri recuperano Conceicao e McKennie - Secondo impegno teutonico consecutivo per la Juve, che dopo la trasferta sul campo del Lipsia riceve lo Stoccarda. I tedeschi dopo due giornate sono ancora alla ricerca della prima vittoria in una Champions League già ricca di rimpianti, il 3-1 all’esordio contro il Real Madrid era arrivato solo nel finale e l’1-1 contro lo Sparta […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)