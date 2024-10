Movieplayer.it - Joaquin Phoenix, Danny Ramirez commenta il suo abbandono del film di Todd Haynes: "Mi ha deluso"

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La star di Top Gun: Maverick si è esposto pubblicamente criticando il collega per il suo comportamento.avrebbe dovuto recitare al fianco diin unromantico con protagonisti due uomini omosessuali, diretto da. Tuttavia,ha deciso di abbandonare il progetto a soli cinque giorni dall'inizio delle riprese a Guadalajara, in Messico. Una scelta che hale persone che erano coinvolte nel progetto enon ha fatto mistero di non aver particolarmente apprezzato il comportamento del collega, che ha messo in difficoltà un intero gruppo di lavoro. Delusione "È stato sicuramente deludente. Se non altro, mi ha dato ancora più ispirazione per continuare a spingere, sapendo che