Jesi thtti pazzi per la Vestale che ora adrà in scena a Piacenza Pisa e Ravenna

Jesi (Ancona), 21 ottobre 2024 - Teatro pieno, applausi a scena aperta e pubblico caloroso per La Vestale (1807) di Gaspare Spontini, opera inaugurale della 57esima Stagione lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi andata in scena venerdì con replica domenica.

Jesi - si scaldano le voci per la Vestale di Spontini in scena al Pergolesi - Tornano gli insoliti inviti a cena di “Operadinner”, nella Sala del Lampadario del Circolo Cittadino di Jesi: il libretto dell’opera diventa un originale atto performativo in prosa grazie al quale gli spettatori-commensali scoprono trame e personaggi di ciascuno dei titoli del cartellone. Si parte giovedì 10 ottobre ore 20 con “A cena con Julia”; seguono mercoledì 30 ottobre ore 20 “A cena con ... (Ilrestodelcarlino.it)