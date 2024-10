Irpinia Express: il prossimo viaggio tra storia e sapori a Rocca San Felice (Di lunedì 21 ottobre 2024) Domenica prossima, 27 ottobre, torna l’appuntamento con l’Irpinia Express, il suggestivo viaggio a bordo dei vagoni storici del "Treno del Paesaggio". Questa volta la meta sarà Rocca San Felice, un borgo medievale custode di storie e tesori enogastronomici.L'avventura avrà inizio alle ore Avellinotoday.it - Irpinia Express: il prossimo viaggio tra storia e sapori a Rocca San Felice Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Domenica prossima, 27 ottobre, torna l’appuntamento con l’, il suggestivoa bordo dei vagoni storici del "Treno del Paesaggio". Questa volta la meta saràSan, un borgo medievale custode di storie e tesori enogastronomici.L'avventura avrà inizio alle ore

