Investito in bicicletta da un'auto che svolta: è grave in ospedale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sarebbero critiche le condizioni dell'uomo di 67 anni Investito da un'auto mentre percorreva in bici via Milano, a Palazzolo sull'Oglio. L'uomo abita in paese, a poca distanza dal luogo dell'incidente: è stato soccorso da una eliambulanza. Poi il 'volo' d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII Bresciatoday.it - Investito in bicicletta da un'auto che svolta: è grave in ospedale Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sarebbero critiche le condizioni dell'uomo di 67 annida un'mentre percorreva in bici via Milano, a Palazzolo sull'Oglio. L'uomo abita in paese, a poca distanza dal luogo dell'incidente: è stato soccorso da una eliambulanza. Poi il 'volo' d'urgenza all'Papa Giovanni XXIII

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tradito dal buio il 75enne investito fatalmente mentre era in bicicletta - . C'era ancora buio infatti quando l'anziano, in sella alla propria bicicletta, è stato travolto dall'auto condotta da un uomo di Albaredo, mentre. È Domenico Pompeo Consolaro, 75enne residente a San Bonifacio, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto ad Arcole nelle prime ore di giovedì. (Veronasera.it)

Studente di 13 anni va a scuola in bicicletta e viene investito da una moto : è gravissimo - SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - Ancora un grave incidente stradale che coinvolge un giovane studente di 13 anni che si apprestava ad andare a scuola in bicicletta. È successo oggi,... (Ilgazzettino.it)

Investito mentre viaggiava in bicicletta - in tre finiscono a processo - Si svolgerà il 3 giugno del 2025 la prima udienza del processo per la morte di Luciano Paro, ex commerciante della città (aveva a lungo avuto in gestione un piccolo supermercato nella zona di Piazza Matteotti) morto dopo essere stato sbalzato dalla sella della sua bici a causa di un impatto con... (Trevisotoday.it)