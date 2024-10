Linkiesta.it - Innovare (ancora) il panettone è possibile?

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Sulè stato detto tutto. Tanto che se ne continua a parlare e a sfornarne anche durante il resto dell’anno. Varianti estive, gastronomiche, creative: la sfida per interpretare in modo nuovo il grande lievitato delle feste è più aperta che mai. Ma come è) il? Imma Iovine e il designer Marco Mostarda, promessa del progetto Ampi Giovani, hanno dedicato una masterclass a questa missione a quanto pare. Nuovi design per un’antichissima ricettaDurante la masterclass del 5 e 6 ottobre Iovine e Mostarda hanno presentato il Cake del Toni. Come accade per il classiconatalizio, anche questa interpretazione ben si abbina a tutti i pasti, dalla colazione alla merenda, passando per il momento dessert di pranzi e cene. Ma è il design a raccontare una storia tutta nuova.