Gaeta.it - Incidente sull’autostrada A4 Venezia-Milano: otto feriti e traffico bloccato a Limenella

Un importantestradale ha congestionato ilA4, all'altezza di, in provincia di Padova. Il sinistro, avvenuto intorno alle 11.30 di oggi, ha coinvolto tre automobili e un Tir. Fortunatamente, lepersone coinvolte sono rimaste ferite in modo non grave, ma l'episodio ha causato ingenti rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito. Dinamica dell'e conseguenze immediate Il sinistro si è verificato sulla corsia in direzione, con i veicoli coinvolti che hanno ostruito tutte e tre le corsie dell'autostrada. Questo ha immediatamente comportato una situazione di, rendendo quasi impossibile la circolazione nella zona.