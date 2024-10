In Liguria un nuovo nato su cinque è straniero: uno dei dati più alti d'Italia (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Liguria è una delle regioni con la più alta incidenza di nati stranieri rispetto al totale. Il dato emerge dal rapporto dell'Istat su natalità e fecondità, rilasciato il 21 ottobre. In Liguria un nato su cinque è stranieroNella nostra regione un nato su cinque (20%), nel 2023, è Genovatoday.it - In Liguria un nuovo nato su cinque è straniero: uno dei dati più alti d'Italia Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Laè una delle regioni con la più alta incidenza di nati stranieri rispetto al totale. Il dato emerge dal rapporto dell'Istat su natalità e fecondità, rilasciato il 21 ottobre. InunsuNella nostra regione unsu(20%), nel 2023, è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Confartigianato Liguria partecipa alla Genova Jeans Week con laboratori - market e tour guidati - Laboratori per le scuole e non solo, tour rigorosamente in jeans tra le botteghe artigiane, un vero e proprio market, ma poi anche eventi e vernissage: Confartigianato Liguria partecipa alla Genova Jeans Week con un'expo ricchissima di eccellenze del territorio all'interno della cornice di... (Genovatoday.it)

Vannacci in Liguria - abbraccia un militante di CasaPound - saluta Renato (Bosetti) della curva nord interista e ringrazia per i voti – Video - . Già nel 2015 Salvini condivideva il palco con l’allora leader dei “fascisti del terzo millennio” Simone Di Stefano sotto le insegne del logo “Sovranità”, facendo sue molte delle istanze del movimento della destra antisistema e accogliendo candidati nelle sue liste. Insieme mandano dalla piazzetta del paese nel ponente ligure un ringraziamento e un saluto a Renato della Curva nord interista. (Ilfattoquotidiano.it)

Liguria - l’ex governatore Biasotti su Toti : “Io non patteggio - sono innocente. Ma lui ha fatto bene”. In aula anche Ciro Grillo (da avvocato) - Il processo è stato rinviato all’11 ottobre. Grillo junior, a processo in Sardegna con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa – insieme agli amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria – nei mesi scorsi si è infatti laureato in Giurisprudenza e ha iniziato la pratica forense nello studio dell’avvocato Maurizio Mascia a Genova. (Ilfattoquotidiano.it)