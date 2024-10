Agi.it - Immigrazione clandestina e riciclaggio, 13 arresti a Crotone

(Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal gip di Catanzaro, è stata disposta nei confronti di 13 persone gravemente indiziate di appartenere a un'associazione dedita al favoreggiamento dell'e aldel denaro provento dell'attività illecita, articolata in cellule presenti in Italia e all'estero, i cui appartenenti, pur con compiti differenti, avevano l'obiettivo di far giungere i migranti in Italia, sfruttando la rotta marittima del mediterraneo orientale e a farli espatriare verso la Francia e altri Stati del Nord Europa.