Isaechia.it - Ilaria Galassi fa una rivelazione sul Grande Fratello (e la regia la censura): ecco cosa ha detto

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Come in ogni edizione che si rispetti, anche quest’anno non poteva mancare una gaffe riguardante proprio il! Nel corso degli anni sono stati diversi i protagonisti a far intendere o a raccontare espressamente prima che venissero celermenteti di avere dei suggerimenti su chedire o fare nella Casa del reality show. Questa volta a cadere in un faux pas è stata. L’ex ragazza di Non è la Rai durante una chiacchierata con la sua ex collega del programma di Gianni Boncompagni Pamela Petrarolo ha fatto una(secondo il web che ha iniziato a ironizzare, anche un po’ scontata) sul. Le sue parole subitote dalla: È una roba allucinante questo gioco. Che se poi tu ci pensi questo è un gioco, siamo catapultate in gioco. Fra l’altro ci dicono pure quello che dobbiamo fare.