Il treno dei bambini: la recensione del film di Cristina Comencini con Serena Rossi e Barbara Ronchi

Un adattamento di un romanzo di grande successo in Italia, Il treno dei bambini racconta di un bambino diviso fra due mondi e due madri, fra Napoli e il nord negli anni del dopoguerra.

Il treno dei bambini - recensione : Cristina Comencini la semplicità di un film importante - Tra l'altro, Il treno dei bambini, in streaming su Netflix dal 4 dicembre (e presentato …. Una sintesi armoniosa, vitale (e necessariamente politica) che riflette sul ruolo della madre. Materiale umano, del resto, decisamente importante, com'è importante il materiale originale da cui è tratto, appunto, Il treno dei bambini. (Movieplayer.it)

Il treno dei bambini : recensione del film di Cristina Comencini – #RoFF19 - Scorrazza insieme al suo amico Tommasino e a volte fa dei lavoretti per portare qualche soldo a casa, dalla madre Antonietta, che cerca di crescerlo come meglio può. La regista firma la sceneggiatura insieme a Furio Andreotti, Camille Dugay e Giulia Calenda, affidando i ruoli principali a un cast di grandi volti italiani: Stefano Accorsi nel ruolo di Amerigo da adulto, Serena Rossi, Barbara ... (Cinefilos.it)

Il treno dei bambini : Cristina Comencini dirige un racconto struggente sull’Italia del dopoguerra - Barbara Ronchi e Christian Cervone ne “Il treno dei bambini” @Foto Crediti Ufficio Stampa Festa del Cinema di Roma – VelvetMagStefano Accorsi Come è stato interpretare il protagonista da adulto, dopo aver compiuto la scelta? Mentre un bambino ha sempre infinite risorse, anche per adeguarsi alle situazioni più diverse e più difficili, diverso è per un adulto che inizia ad elaborare quello che gli ... (Velvetmag.it)