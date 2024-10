Il folle inseguimento dopo il furto a Fidenza (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel video il folle inseguimento nei confronti di una T-Roc, poi bloccata dai carabinieri. Due denunciati. Un terzo complice è riuscito a fuggire. Parmatoday.it - Il folle inseguimento dopo il furto a Fidenza Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel video ilnei confronti di una T-Roc, poi bloccata dai carabinieri. Due denunciati. Un terzo complice è riuscito a fuggire.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ladri in fuga a Fiorenzuola - il video del folle inseguimento con i carabinieri - Le strade di Fiorenzuola si sono trasformate in un vero e proprio far west intorno a mezzogiorno di alcuni giorni fa quando una T-Roc, con tre persone a bordo, ha seminato il caos, ignorando l’alt dei carabinieri e dando vita a un folle inseguimento. Tutto è iniziato lungo la via Emilia, dove... (Ilpiacenza.it)

Giugliano in Campania : Inseguimento folle sull’asse mediano. Quattro persone fermate - alla guida un 17enne - Sono già noti alle forze dell’ordine. La corsa termina quando l’autista dell’Alfa perde il controllo. I 150 cavalli vanno a impattare contro il guard rail e chi occupa l’auto tenta la fuga nelle campagne vicine. Gli altri 3 hanno 20, 19 e 16 anni. Nell’auto i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato numerosi oggetti atti allo scasso. (Puntomagazine.it)

Folle inseguimento sull’asse mediano : alla guida un rom 17enne - fermati in quattro - Nell’auto i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato numerosi oggetti atti allo scasso. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania stanno percorrendo via Oasi sacro Cuore quando notano un’Alfa Romeo 147 con all’interno alcuni individui che indossano mascherine chirurgiche e berretti. (Primacampania.it)