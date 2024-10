Highlights e gol Milan Futuro-Legnago 1-3: Serie C 2024/2025 (VIDEO) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gli Highlights e le azioni salienti di Milan Futuro-Legnago 1-3, match della decima giornata di Serie C. Nel girone B i rossoneri passano in vantaggio con Bartesaghi al 40?, ma subiscono la rimonta dopo l’espulsione per doppio giallo di Ballo Toure. All’82’ Martic dalla lunga distanza sorprende Raveyre con un destro potente e preciso. Tre minuti dopo è Svidercoschi a premiare l’inserimento di Franzolini che a tu per tu col portiere non sbaglia. Nel recupero c’è spazio anche per il 3-1 siglato da Demirovic.  Highlights e gol Milan Futuro-Legnago 1-3: Serie C 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Glie le azioni salienti di1-3, match della decima giornata diC. Nel girone B i rossoneri passano in vantaggio con Bartesaghi al 40?, ma subiscono la rimonta dopo l’espulsione per doppio giallo di Ballo Toure. All’82’ Martic dalla lunga distanza sorprende Raveyre con un destro potente e preciso. Tre minuti dopo è Svidercoschi a premiare l’inserimento di Franzolini che a tu per tu col portiere non sbaglia. Nel recupero c’è spazio anche per il 3-1 siglato da Demirovic. Âe gol1-3:) SportFace.

Highlights Scafati-Olimpia Milano 78-83 - basket Serie A1 2024/2025 (VIDEO) - Gara che ha vissuto di parziali e contro parziali, fino all’allungo che sembrava definitivo dell’Olimpia sul +12. Il video con gli highlights di Scafati-Olimpia Milano, sfida valida per la 4^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. Terza sconfitta consecutiva per gli uomini di coach Nicola, che però disputano una gara di alto livello contro i meneghini, cedendo per 78-83. (Sportface.it)

Highlights Serie A | Milan-Udinese 1-0 - il Diavolo si aggrappa al Var! - In una gara valida per l’ottava giornata di Serie A, decisa da un gol di Samuel Chukwueze nel primo tempo. Dopo il gol, la partita è cambiata radicalmente quando Reijnders è stato espulso per un fallo da ultimo uomo su Lovric. Il Milan è passato in vantaggio già al 13?, grazie a un’azione ben orchestrata da Christian Pulisic, che ha servito Chukwueze, il quale ha finalizzato con freddezza. (Inter-news.it)

Highlights e gol Milan-Udinese 1-0 : Serie A 2024/2025 (VIDEO) - Il video dei gol e degli highlights di Milan-Udinese, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025. . L’Udinese fa la partita, ma non crea particolari pericoli dalle parte di Maignan a parte un paio di mischie. Poco prima della mezzora di gioco arriva l’espulsione diretta per Reijnders, colpevole di aver fatto fallo da ultimo uomo su Lovric. (Sportface.it)