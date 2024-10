Guasto alle linee telefoniche del municipio: temporanea indisponibilità di alcuni servizi (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che, a partire dalla mattinata di domenica, a causa di un Guasto alle linee telefoniche, il comando di Polizia locale, il Palazzo del Turismo e il settore Attività Economiche non sono in grado di ricevere telefonate in entrata al centralino Riminitoday.it - Guasto alle linee telefoniche del municipio: temporanea indisponibilità di alcuni servizi Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che, a partire dalla mattinata di domenica, a causa di un, il comando di Polizia locale, il Palazzo del Turismo e il settore Attività Economiche non sono in grado di ricevere telefonate in entrata al centralino

