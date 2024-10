Grande risultato della lista evoluzione infermieri e del presidente Giovanni Grasso (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, della Commissione d’Albo e dei Revisori dei Conti dell'Ordine delle Professioni infermieristiche di Arezzo hanno registrato un risultato eccezionale, con oltre 1518 schede scrutinate per i tre organi dell’ordine. Questo straordinario afflusso di votanti sottolinea il profondo interesse e l'impegno della comunità infermieristica locale nel sostenere il futuro della professione. Il Grande vincitore di questa tornata elettorale è stato Giovanni Grasso, eletto presidente grazie al successo della lista evoluzione infermieri con una percentuale pari al 95% delle schede scrutinate. “La lista, con un programma innovativo e lungimirante, si è distinta per la sua attenzione al rinnovamento e alla valorizzazione del ruolo degli infermieri – spiega il presidente Grasso a nome di tutti gli eletti. Lanazione.it - Grande risultato della lista evoluzione infermieri e del presidente Giovanni Grasso Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo,Commissione d’Albo e dei Revisori dei Conti dell'Ordine delle Professionistiche di Arezzo hanno registrato uneccezionale, con oltre 1518 schede scrutinate per i tre organi dell’ordine. Questo straordinario afflusso di votanti sottolinea il profondo interesse e l'impegnocomunitàstica locale nel sostenere il futuroprofessione. Ilvincitore di questa tornata elettorale è stato, elettograzie al successocon una percentuale pari al 95% delle schede scrutinate. “La, con un programma innovativo e lungimirante, si è distinta per la sua attenzione al rinnovamento e alla valorizzazione del ruolo degli– spiega ila nome di tutti gli eletti.

