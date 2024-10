Grande Fratello, notte bollente per tra Shaila Gatta e Javier Martinez, passione alle stelle (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella notte, Shaila Gatta e Javier Martinez si sono lasciati andare finalmente alla passione: ecco cosa è successo nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello. Comingsoon.it - Grande Fratello, notte bollente per tra Shaila Gatta e Javier Martinez, passione alle stelle Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nellasi sono lasciati andare finalmente alla: ecco cosa è successo nelle ultime ore nella Casa del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Finalmente è nata Luce”. Fiocco rosa al Grande Fratello - travaglio lungho e cesareo - poi gioia : è la prima figlia - Alle 19:52 è venuta al mondo la nostra Luce! Selvaggia, sei stata fortissima. E finalmente, dopo il dramma di 2 anni fa quando aveva perso la bambina per aver contratto il citomegalovirus, Selvaggia Roma è diventata mamma. Ti amo da morire, grazie per avermi regalato questa gioia enorme”. “Questa mattina mi hanno chiamato per il ricovero per il parto indotto – le parole della vip – Ancora non ho ... (Caffeinamagazine.it)

“Questa è violenza - squalifica”. Grande Fratello - nuova bufera dopo le immagini del concorrente - “È da squalifica”. Siparietto a Verissimo, le ospiti vip litigano e Silvia Toffanin reagisce così “Questa è violenza, squalifica”. Nei giorni scorsi sempre Lorenzo era stato protagonista di un attacco (verbale) molto forte verso Iago. I due ridono e scherzano, facendo chiaramente intendere che si tratta di un momento ludico. (Caffeinamagazine.it)

Chi è Luca Giglioli del Grande Fratello? Età e Instagram - Tutto su Luca Giglioli, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello L'articolo Chi è Luca Giglioli del Grande Fratello? Età e Instagram proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)