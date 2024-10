Gli Usa puntano sul missile AIM-174: così può perforare lo scudo cinese (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con una gittata stimata di 320 chilometri offre capacità avanzate di intercettazione di missili aria-aria, antinave e balistici, e si estende oltre la portata dei tradizionali sistemi missilistici navali Ilgiornale.it - Gli Usa puntano sul missile AIM-174: così può perforare lo scudo cinese Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con una gittata stimata di 320 chilometri offre capacità avanzate di intercettazione di missili aria-aria, antinave e balistici, e si estende oltre la portata dei tradizionali sistemi missilistici navali

