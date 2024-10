Gigi Rocca morto durante una partita di calcio a Piacenza: malore per l'ex Inter, infarto in campo a 61 anni (Di lunedì 21 ottobre 2024) morto l'ex giocatore di Inter e Piacenza Gigi Rocca: aveva 61 anni, è stato colto da infarto durante una partita tra amici Notizie.virgilio.it - Gigi Rocca morto durante una partita di calcio a Piacenza: malore per l'ex Inter, infarto in campo a 61 anni Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)l'ex giocatore di: aveva 61, è stato colto daunatra amici

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gigi Rocca morto durante una partita di calcio a Piacenza: malore per l'ex Inter, infarto in campo a 61 anni - Lutto nel mondo del calcio. Gigi Rocca, ex giocatore di Inter e Piacenza, si è spento a 61 anni a causa di un malore improvviso che lo ha colto in campo, mentre giocava una partita tra amici. Inutili ... (notizie.virgilio.it)

L’Italy Film Commission promotore di un gemellaggio tra le due città dei Papi: Benevento e Viterbo - Antonio Parciasepe, presidente dell’Italy Film Commission Aps, è stato il promotore di un incontro tra la sindaca di Viterbo, Chiara Frontini e il sindaco di Benevento Clemente Mastella per sigillare ... (ntr24.tv)

Taranto, atteso in città un rappresentante di un fondo americano per l'acquisizione del club - Arriva un aggiornamento in merito al futuro societario del Taranto. Stando a quanto riportato dai colleghi di SkySport in giornata è atteso nella. (tuttomercatoweb.com)