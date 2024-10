Gaeta.it - Gigi Donnarumma e Alessia Elefante: la magica proposta di matrimonio a Parigi

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore di, conosciuta come la città dell’amore, si è consumato un momento indimenticabile per. Ladidel noto portiere del Paris Saint-Germain ha fatto il giro del web, trasformando la coppia in protagonista di una storia d’amore che continua a commuovere i fan.ha condiviso il momento magico sui social, esprimendo la sua incredulità con un post significativo. Lada sogno aha scelto un contesto da favola per chiedere la mano della sua dolce metà,. La scena romantica è stata allestita nel cuore di, con la Torre Eiffel come sfondo incantevole. Questo luogo, simbolo di amore e passione, rappresenta perfettamente la storia tra il calciatore e la designer d’interni.