Furti e rapine a Milano | calci e pugni per rubare collane e telefoni

Notte di furti e rapine a Milano : calci e pugni per rubare collane d’oro e telefoni - Tre rapine una dopo l’altra, tutte a Milano nella notte fra sabato e domenica 20 ottobre. Portate via collanine d’oro, telefoni e anche un monopattino. Su tutti i casi sta indagando la polizia, come riferito da via Fatebenefratelli. La prima è stata commessa poco prima delle 11 in San Babila... (Milanotoday.it)