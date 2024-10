Ilrestodelcarlino.it - Finanza, estate in nero . Bar, ristoranti e negozi: uno su due non fa lo scontrino

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Bar,nel mirino della Guardia di. Dai controlli condotti tra giugno e settembre, è emerso che quasi la metà dei commercianti ispezionati non ha rispettato l’obbligo di emissione degli scontrini fiscali. Su oltre 500 esercizi commerciali sottoposti a verifica, ben 257 hanno mostrato irregolarità. Le sanzioni per queste violazioni, che saranno notificate dall’Agenzia delle Entrate, oscillano tra i 250 e i 500 euro per ogni singolo caso, con un possibile totale che va dai 64.250 ai 128.500 euro di multe complessive. Ma il problema fiscale non è stato l’unico fronte di controllo. La Guardia diha anche puntato l’attenzione sull’impiego di lavoratori non in regola.