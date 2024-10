Elezioni, Ugolini torna a Ravenna per presentare i candidati della sua lista civica (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono quattro, due uomini e due donne, i candidati per la circoscrizione di Ravenna della lista civica “Elena Ugolini Presidente - Rete civica” che saranno presentati ufficialmente venerdì 25 ottobre alle 10 nella sede del comitato elettorale della lista civica in via Maggiore 8 a Ravenna. Oltre a Ravennatoday.it - Elezioni, Ugolini torna a Ravenna per presentare i candidati della sua lista civica Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono quattro, due uomini e due donne, iper la circoscrizione di“ElenaPresidente - Rete” che saranno presentati ufficialmente venerdì 25 ottobre alle 10 nella sede del comitato elettoralein via Maggiore 8 a. Oltre a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali - sondaggio BiDiMedia - Citynews : il sindaco di Ravenna in vantaggio di oltre il 13% su Ugolini - Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e candidato del centrosinistra alla carica di presidente della Regione Emilia-Romagna, è in vantaggio rispetto alla sua diretta contendente, vale a dire Elena Ugolini, candidata civica sostenuta compattamente dal centrodestra. E' la fotografia che viene... (Ravennatoday.it)

Elena Ugolini a Ravenna : "Bisogna rimettere le persone al centro" - Quella di Ugolini viene descritta come una sfida "difficile e ambiziosa" ma necessaria perché serve un "cambio di mentalità, atteso ormai da troppo tempo". "In molti mi chiedono chi me l’abbia fatto fare – ricorda la professoressa di storia e filosofia, preside ed ex sottosegretaria di Stato al ministero dell’istruzione, riminese ma ormai bolognese d’adozione –. (Ilrestodelcarlino.it)

Elena Ugolini a Ravenna : "In Emilia Romagna serve concretezza : dalla manutenzione dei fiumi alle infrastrutture" - "Occorrono concretezza, ascolto e competenze per centrare gli obiettivi di cui abbiamo bisogno in Emilia Romagna". E' questo, in sintesi, il pensiero di Elena Ugolini, candidata sostenuta dai partiti di centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia), oltre che da vari progetti civici, in... (Ravennatoday.it)