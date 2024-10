Eletto dalla camorra: 3 arresti, c’è pure il sindaco di centrodestra (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il clan della camorra fece eleggere due persone tra cui il sindaco: 3 arresti in provincia di Napoli, a Poggiomarino. Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia partenopea a carico Eletto dalla camorra: 3 arresti, c’è pure il sindaco di centrodestra L'Identità. Lidentita.it - Eletto dalla camorra: 3 arresti, c’è pure il sindaco di centrodestra Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il clan dellafece eleggere due persone tra cui il: 3in provincia di Napoli, a Poggiomarino. Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia partenopea a carico: 3, c’èildiL'Identità.

