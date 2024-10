È morto Paul Di'Anno, il primo cantante degli Iron Maiden (Di lunedì 21 ottobre 2024) È morto a 66 anni Paul Di'Anno, leggendaria voce degli Iron Maiden. A comunicare il decesso avvenuto nella sua casa di Salisbury è la famiglia del cantante, tramite la sua casa discografica Conquest Music. Membro degli Iron Maiden dal 1978 al 1981, Di'Anno fu la voce dei primi due album “Iron Today.it - È morto Paul Di'Anno, il primo cantante degli Iron Maiden Leggi tutta la notizia su Today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Èa 66 anniDi', leggendaria voce. A comunicare il decesso avvenuto nella sua casa di Salisbury è la famiglia del, tramite la sua casa discografica Conquest Music. Membrodal 1978 al 1981, Di'fu la voce dei primi due album “

Iron Maiden - morto l’ex cantante Paul Di’Anno : aveva 66 anni - Articolo completo: Iron Maiden, morto l’ex cantante Paul Di’Anno: aveva 66 anni dal blog Lettera43 . Grazie al suo timbro potente con sonorità blues, guidò gli Iron Maiden nel rivoluzionario disco d’esordio con le tracce Running Free e Sanctuary e soprattutto nel secondo album Killers, contenente i singoli Wrathchild e Twilight Zone. (Lettera43.it)

Addio a Paul Di’Anno - prima voce degli Iron Maiden - «Il suo primo album retrospettivo sulla carriera, The Book of the Beast, è uscito nel settembre 2024 e contiene i momenti salienti delle sue registrazioni avvenute dopo aver lasciato gli Iron Maiden. . Conquest Music è orgogliosa di aver avuto Paul Di’Anno nella nostra famiglia di artisti e chiede alla sua schiera di fan di alzare un bicchiere in sua memoria», recita una nota della casa ... (Open.online)

È morto Paul Di’Anno - voce storica degli IRON MAIDEN - Paul Di’Anno, voce storica degli IRON MAIDEN, è deceduto all’età di 66 anni mentre si trovava presso la sua abitazione di Salisbury. . . Nonostante negli ultimi anni sia stato turbato da gravi problemi di salute che lo hanno costretto a esibirsi su una sedia a rotelle, Paul ha continuato a intrattenere i suoi fan in tutto il mondo, collezionando oltre 100 spettacoli dal 2023. (Metropolitanmagazine.it)