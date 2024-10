Docenti di sostegno, “togliamoli di mezzo … ma in senso positivo. Vi spiego come”. INTERVISTA Dario Ianes (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le nuove norme sulla formazione dei Docenti di sostegno saranno in grado di colmare la grande richiesta di personale idoneamente formato? Ne abbiamo parlato con il Professor Dario Ianes, già docente ordinario di Pedagogia e didattica dell’inclusione all’Università di Bolzano, Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria, co-fondatore del Centro Studi Erickson di Trento per il quale cura alcune collane, autore di vari articoli e libri e direttore della rivista «DIDA». L'articolo Docenti di sostegno, “togliamoli di mezzo ma in senso positivo. Vi spiego come”. INTERVISTA Dario Ianes . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le nuove norme sulla formazione deidisaranno in grado di colmare la grande richiesta di personale idoneamente formato? Ne abbiamo parlato con il Professor, già docente ordinario di Pedagogia e didattica dell’inclusione all’Università di Bolzano, Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria, co-fondatore del Centro Studi Erickson di Trento per il quale cura alcune collane, autore di vari articoli e libri e direttore della rivista «DIDA». L'articolodi, “dima in. Vi”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assunzioni docenti di sostegno - supplenze da GPS a Milano quasi al termine. In altre province si prosegue con interpello. Il punto dell’USR - Lo fa sapere l'USR Lombardia con un comunicato del 16 ottobre. . In altre province si prosegue con interpello. Nei dodici Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia, per ciò che concerne i posti di sostegno attualmente autorizzati, sono state completate le operazioni di assunzione del personale a tempo indeterminato provvisto di specializzazione e le procedure di assunzione a tempo ... (Orizzontescuola.it)

Diritto allo studio 2025 - permessi 150 ore docenti e ATA : è già tempo di presentare la domanda per TFA sostegno - corsi e tirocinio - lauree [GUIDA] - . L'articolo Diritto allo studio 2025, permessi 150 ore docenti e ATA: è già tempo di presentare la domanda per TFA sostegno, corsi e tirocinio, lauree [GUIDA] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Domanda per diritto allo studio anno solare 2025: la scadenza ministeriale è il 15 novembre, anche se di solito qualche USR anticipa. (Orizzontescuola.it)

Manovra 2025 - dalle risorse per il contratto scuola alla Carta docente per i precari fino alle assunzioni dei docenti di sostegno. Le possibili richieste del Ministero - L'articolo Manovra 2025, dalle risorse per il contratto scuola alla Carta docente per i precari fino alle assunzioni dei docenti di sostegno. Martedì sera è stata varata la manovra 2025 dopo un Consiglio dei Ministri durata oltre 90 minuti. Le possibili richieste del Ministero sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)