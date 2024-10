Iltempo.it - Cucchi querela Il Tempo, Borghi la inchioda: “Per la sinistra la legge non è uguale per tutti”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Arrivano altre reazioni alla decisione di Ilariadire Ildopo l'articolo sulla mail del magistrato Marco Patarnello su Giorgia Meloni. A parlare è il senatore della Lega, Claudio: “La senatrice Ilaria, non avendo di meglio da fare, a quanto pare ha pensato di denunciare il direttore de IlTommaso Cerno, per aver 'osato' pubblicare il messaggio del giudice Patarnello contro il Presidente Meloni, presente in una chat con centinaia di partecipanti. Stupisce come, invece, fosse considerato, sempre dalla senatrice, assolutamente lecito pubblicare le chat di Fratelli d'Italia sulla votazione per la Consulta, le chat della Lega ogni volta che c'era qualche critica a Salvini o addirittura paginate di intercettazioni o dossieraggi illegali contro il centrodestra.