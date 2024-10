Iltempo.it - Cnpr Forum, rilanciare la competitività delle imprese tra transizione ecologica e digitale

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Noi siamo campioni in termini di produttività. Le nostre aziende sono solide e animate da passione. La stragrande maggioranza del tessuto produttivo italiano è costituita da piccole e medie, e dobbiamo sostenerle nel fare il salto di qualità tecnologico. È evidente che queste realtà hanno capacità di accantonamento diverse rispetto alle grandi, il che spesso le limita nellatecnologica. È qui che devono intervenire le politiche nazionali e regionali, agevolando latecnologica 5.0, essenziale per incrementare la ricchezza media del Paese. Lo ha dichiarato Sergio Costa (M5s), vicepresidente della Camera dei Deputati, nel corso del convegno “Industria 2030: sfide e opportunità di un settore strategico per la” promosso dalla cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.