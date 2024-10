Lidentita.it - Chirurgia anti-obesità, boom di italiani all’estero per i pacchetti low-cost

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un biglietto aereo andata e ritorno, in mezzo un intervento dibariatrica che "non si sa bene qual è né come viene fatto", con il pericolo di complicanze che "alla fine dobbiamo curare noi" e che "paga il nostro Servizio sanitario nazionale". A denunciare il fenomeno è Marco Antonio Zappa, past presidentdiper ilow-L'Identità.