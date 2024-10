Chiede denaro in cambio di registrazioni compromettenti: arrestato per estorsione (Di lunedì 21 ottobre 2024) PRATO – arrestato per estorsione un noto osteopata della provincia di Treviso. Aveva chiesto a due donne pratesi, figlie di un ricco imprenditore del tessile recentemente scomparso, soldi in cambio di registrazioni in cui il padre confessava di essere succube di una persona, cui aveva donato gran parte del suo patrimonio. Nell’ambito di un’indagine, delegata al Nucleo polizia economico finanziaria dalla procura di Prato, l’uomo è stato arrestato. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) PRATO –perun noto osteopata della provincia di Treviso. Aveva chiesto a due donne pratesi, figlie di un ricco imprenditore del tessile recentemente scomparso, soldi indiin cui il padre confessava di essere succube di una persona, cui aveva donato gran parte del suo patrimonio. Nell’ambito di un’indagine, delegata al Nucleo polizia economico finanziaria dalla procura di Prato, l’uomo è stato

