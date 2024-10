Ilfattoquotidiano.it - Chi era Moussa Diarra, ucciso a Verona da un agente che aveva aggredito: la depressione, i ritardi col rinnovo e il sogno di tornare in Mali

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Voi andate, che vi raggiungo dopo in bicicletta”dettoagli amici del Ghibellin Fuggiasco, sabato pomeriggio. Gli altri ragazzi africanino caricato su un camioncino anche il suo zaino, per raggiungere la villa di Quinzano, alla periferia di, che hanno riaperto, ripulito e occupato per due giorni, dopo vent’anni di abbandono. Un segno di provocazione e di proposta. Perché il Ghibellin, in centro storico, è fatiscente e deve chiudere, con il problema di quaranta extracomunitari, tutti con permesso e contratto di lavoro, che non sanno dove trascorrere l’inverno. Ma anche una richiesta agli Istituti Civici di Servizio Sociale proprietari dell’immobile, cheno risposto con una diffida., 26 anni, nato in, non è mai arrivato a Quinzano.