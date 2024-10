Chi è la super modella avvistata al Sereno sul lago di Como e perché tutti parlano di lei (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si chiama Garance Authie ed è una modella francese che da qualche mese è protagonista del gossip italiano e sta diventando anche qui una celebrità. Il motivo è una relazione (parrebbe terminata) con il rapper e produttore Federico Lucia in arte Fedez cominciata prima dell'estate e andata a Quicomo.it - Chi è la super modella avvistata al Sereno sul lago di Como e perché tutti parlano di lei Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si chiama Garance Authie ed è unafrancese che da qualche mese è protagonista del gossip italiano e sta diventando anche qui una celebrità. Il motivo è una relazione (parrebbe terminata) con il rapper e produttore Federico Lucia in arte Fedez cominciata prima dell'estate e andata a

Cosa fa oggi Twiggy - la supermodella simbolo degli anni ’60? - Oggi, è una bellissima signora di 75 anni che si è allontanata dal mondo della moda – a parte qualche divagazione come lo spumeggiante servizio per Vogue in cui ricreava i suoi look più belli – ma che ama comunque la comunicazione. In un’intervista concessa al quotidiano The Guardian, Twiggy ha raccontato di essere felice che la moda proponga modelli di corpi femminili diversi. (Cultweb.it)

Amore e passione per la supermodella tedesca - che non manca occasione per mostrare il suo fisico al top - Un messaggio chiaro e diretto che testimonia la profonda unione tra lei e Tom. Nonostante la differenza d’età (lei 51 anni, lui 34), Heidi e Tom sembrano più innamorati che mai e non perdono occasione per dimostrarlo al mondo. La top model e il musicista, dopo un breve fidanzamento, si scambiarono le promesse in una location da sogno, circondata da amici e familiari, tra cui i quattro figli di ... (Iodonna.it)

La Talpa - nuova concorrente in arrivo : una super modella nel cast? - Orian Ichaki è una modella dai capelli biondi e gli occhi verdi. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha infatti aggiornato nelle scorse ore con una storia Instagram, svelando la presenza nel cast della modella Orian Ichaki, modella israeliana che nell’ultima stagione televisiva abbiamo visto scendere in passerella a Ciao Darwin come Madre Natura. (361magazine.com)