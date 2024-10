Centri in Albania: l’esposto del M5S alla Corte dei Conti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il capogruppo del M5S in commissione Affari Costituzionali della Camera Alfonso Colucci ha annunciato di aver presentato ieri un esposto alla Corte dei Conti, “sottoscritto da tanti colleghi del M5S, per accertare ipotesi di responsabilità erariale per il trasporto di 16 migranti nel centro allestito dal Governo Meloni in Albania”. In particolare – ha aggiunto – chiediamo se sia configurabile l’adozione di provvedimenti con dolo o colpa grave idonei a configurare una responsabilità erariale per l’utilizzazione di ingenti risorse pubbliche per lo svolgimento di attività non legittimate in base alla corretta applicazione delle norme di legge. Lanotiziagiornale.it - Centri in Albania: l’esposto del M5S alla Corte dei Conti Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il capogruppo del M5S in commissione Affari Costituzionali della Camera Alfonso Colucci ha annunciato di aver presentato ieri un espostodei, “sottoscritto da tanti colleghi del M5S, per accertare ipotesi di responsabilità erariale per il trasporto di 16 migranti nel centro allestito dal Governo Meloni in”. In particolare – ha aggiunto – chiediamo se sia configurabile l’adozione di provvedimenti con dolo o colpa grave idonei a configurare una responsabilità erariale per l’utilizzazione di ingenti risorse pubbliche per lo svolgimento di attività non legittimate in basecorretta applicazione delle norme di legge.

