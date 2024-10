Anteprima24.it - Caserta, in teatro “Come Un Granello di Sabbia” di Salvatore Arena

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLo spettacolo, interpretato da, è vincitore del Premio della Critica 2019 ANCT (Associazione Nazionale dei Critici Teatrali) e del Premio Selezione In-box Blu 2016. Realizzato in co-produzione da Mana Chumae Fondazione Horcynus Orca, in collaborazione con La.P.E.C. e Giusto Processo Latitudini, il lavoro teatrale affronta temi di giustizia e ingiustizia, declinando in drammaturgia una storia dai contorni oscuri e tormentati, dalle conseguenze violentemente drammatiche e non risanabili. Le musiche originali di Luigi Polimeni, contrappunto ritmico ed emozionale al racconto, diventano esse stesse drammaturgia, sostenendolo le scorrere inesorabile della storia in tutte le sue partiture emotive. Biglietti disponibili online sul sito www.civico14.it al prezzo di €12 (intero) e €10 (ridotto, per under 30, over 65 e convenzionati).