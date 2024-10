Calciomercato Milan – Zirkzee torna di moda? La sua volontà e quella dei rossoneri (Di lunedì 21 ottobre 2024) Calciomercato Milan, Zirkzee potrebbe tornare di moda a gennaio? Il calciatore vorrebbe tornare subito in Serie A: le ultime novità Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Zirkzee torna di moda? La sua volontà e quella dei rossoneri Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)potrebbere dia gennaio? Il calciatore vorrebbere subito in Serie A: le ultime novità

Calciomercato Milan - Paulo Fonseca esclude l’arrivo di un attaccante a gennaio. Il motivo - . Il motivo LEGGI ANCHE FORMAZIONE UFFICIALE Milan-Club Brugge, Paulo Fonseca annuncia l’undici titolare in conferenza… Salvo casi eccezionali quindi non mancherebbero le alternative al Milan in attacco. Parola di Paulo Fonseca. Questa non è una situazione normale avere Abraham e Jovic fuori. Paulo Fonseca spegne le speranze dei tifosi: non penso prenderemo un altro attaccante nel prossimo ... (Dailymilan.it)

Calciomercato - il Milan sogna Nico Paz. Le ultime - Una condizione che fa ben sperare il Milan, secondo Milanlive. Il centrocampista argentino ha stupito tutti disputando un avvio di stagione strepitoso con la maglia del Como. Tuttavia, la formazione spagnola ha mantenuto una percentuale del 50% sulla futura rivendita del ragazzo e un diritto di riacquisto a una somma contenuta. (Dailymilan.it)