Calcio a 5 / Serie B, risultati e marcatori della 2^ giornata del girone D

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo Jesi batte l’Etabeta Fano e si porta al secondo posto a 2 punti dalla vetta, il Corinaldo vince il derby contro il Cus Ancona ancora a 0 ANCONA, JESI e CORINALDO, 21 ottobre 2024 – Sorride per due/terzi la 2^delD dia 5 per le nostre squadreprovincia di Ancona. Vincono, infatti, Jesi e Corinaldo. I leoncelli di Pieralisi (foto di copertina), infatti, hanno battuto 4-2 l’Etabeta Fano, portandosi al secondo posto in solitaria a 4 punti, a -2 dalla capolista Città di Chieti a punteggio pieno. Per i biancorossi hanno segnato Cassano, Perotto, Carnevali e Piersimoni. Il pre-gara di Corinaldo-Cus Ancona Il Corinaldo, invece, ha vinto il derby contro il Cus Ancona con un perentorio 8-3. In rete, per i locali, Pettinari, Perlini A., Bronzini, Rotatori, Mancini, Campolucci, Micci.