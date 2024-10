Avvocato di difesa 4 si farà? un grande aggiornamento dai suoi showrunner (Di lunedì 21 ottobre 2024) Avvocato di difesa 4 si farà? un grande aggiornamento dai suoi showrunner La soluzione dei casi giudiziari è emozionante, almeno in televisione. Lo fanno sembrare particolarmente figo. Da Suits a Better Call Saul, manipolare la legge e farla girare a proprio favore può essere molto figo. Quando si è l’Avvocato più in voga di Los Angeles, Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), che a volte lavora dal retro del suo Lincoln Navigator, la cosa diventa molto più bella. Netflix è abbastanza sicuro che il desiderio di Haller rimanga forte, dato che la terza stagione di Avvocato di difesa (The Lincoln Lawyer) ha debuttato sullo streamer il 17 ottobre. In vista della nuova stagione, gli showrunner Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez hanno condiviso i loro pensieri sul futuro dello show oltre la terza stagione. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)di4 si? undaiLa soluzione dei casi giudiziari è emozionante, almeno in televisione. Lo fanno sembrare particolarmente figo. Da Suits a Better Call Saul, manipolare la legge e farla girare a proprio favore può essere molto figo. Quando si è l’più in voga di Los Angeles, Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), che a volte lavora dal retro del suo Lincoln Navigator, la cosa diventa molto più bella. Netflix è abbastanza sicuro che il desiderio di Haller rimanga forte, dato che la terza stagione didi(The Lincoln Lawyer) ha debuttato sullo streamer il 17 ottobre. In vista della nuova stagione, gliTed Humphrey e Dailyn Rodriguez hanno condiviso i loro pensieri sul futuro dello show oltre la terza stagione.

