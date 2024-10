Avetrana, ricorso del Comune sulla serie tv dedicata a Sarah Scazzi: stop alla messa in onda della fiction e via il nome della città dal titolo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Finisce a carte bollate la querelle attorno alla fiction su Avetrana. A pochi giorni dall'uscita di "Avetrana - Qui non è Hollywood", la serie tv sull'omicidio di Sarah Quotidianodipuglia.it - Avetrana, ricorso del Comune sulla serie tv dedicata a Sarah Scazzi: stop alla messa in onda della fiction e via il nome della città dal titolo Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Finisce a carte bollate la querelle attornosu. A pochi giorni dall'uscita di "- Qui non è Hollywood", latv sull'omicidio di

Fiction Avetrana - l’autrice della recensione citata dal sindaco : “Parlavo della serie - non del paese” - Abbiamo visto la serie, la serie risponde a dei canoni che sono quelli della serialità, estetici, narrativi, e su questo abbiamo espresso un giudizio. Ho cercato di raccontare ed esprimere cosa questo testo volesse significare, è una lettura filologica, è così che la critica si esercita”. . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)

Il comune di Avetrana ha chiesto la sospensione della serie sull’omicidio di Sarah Scazzi : lo annuncia il sindaco Antonio Iazzi - Infine, ha concluso: “La messa in onda del prodotto cinematografico rischia invece di determinare – prescindendo anche dal contenuto che al momento si ignora – un ulteriore attentato ai diritti della personalità dell’ente comunale, accentuando il pregiudizio che il titolo già lascia presagire nel catapultare l’attenzione dell’utente sul territorio più che sul caso di cronaca”. (Metropolitanmagazine.it)

Avetrana - Qui non è Hollywood - il comune chiede di bloccare la serie : "Possibili danni all'immagine" - La richiesta di bloccare Avetrnaa - Qui non è Hollywood In precedenza l'amministrazione si era costituita parte civile nel processo penale arrivato fino in Cassazione con …. Il sindaco Antonio Iazzi ha ricordato come la comunità stia da tempo cercando di allontanare i pregiudizi legati all'omicidio di Sarah Scazzi, già al centro di un'importante risonanza mediatica. (Movieplayer.it)