Autonomia Zaia | Impugnare legge regionale è grave

(Agenzia Vista) Bari, 21 ottobre 2024 "Quelli che oggi vorrebbero arrestare questo processo sono esattamente gli stessi che, nel 2014, hanno impugnato la mia legge regionale che prevedeva la possibilità di fare il referendum. Impugnare una legge regionale per vietare ai veneti, di essere auditi su un quesito non sovversivo, cioè 'vuoi che la regione Veneto sia forme e condizioni particolari di autonomià, a me sembra molto grave". Lo ha detto a Bari Luca Zaia, presidente del Veneto, a margine del Festival delle Regioni, rispondendo ai giornalisti in merito al dialogo con gli altri governatori sull'Autonomia differenziata. Zaia ha ricordato essere nata "dal Veneto. Noi abbiamo tentato tre volte di fare il referendum, nel 2017 ci siamo riusciti in virtù di una sentenza della Corte costituzionale". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

