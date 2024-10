Assemblea Assolombarda, Picardi: “Da combinazione di innovazione e manifattura grande crescita del territorio” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “La Lombardia e il tessuto imprenditoriale lombardo si dimostrano ancora una volta locomotiva dell’Italia a livello imprenditoriale, a livello industriale, di manifattura e di innovazione. L’incrocio tra innovazione e manifattura sta portando una grande crescita del territorio”. Lo ha detto Alessandro Picardi, vicepresidente Assolombarda con delega ad affari istituzionali, semplificazione per le imprese e legalità. Sbircialanotizia.it - Assemblea Assolombarda, Picardi: “Da combinazione di innovazione e manifattura grande crescita del territorio” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “La Lombardia e il tessuto imprenditoriale lombardo si dimostrano ancora una volta locomotiva dell’Italia a livello imprenditoriale, a livello industriale, die di. L’incrocio trasta portando unadel”. Lo ha detto Alessandro, vicepresidentecon delega ad affari istituzionali, semplificazione per le imprese e legalità.

