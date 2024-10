Arrestato un 28enne accusato di aver effettuato otto rapine in farmacia nella zona sud di Milano (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un giovane italiano, di soli 28 anni, è stato Arrestato dalla Polizia di Stato di Milano dopo essere accusato di aver perpetrato otto rapine in un periodo di sole tre settimane. Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno rivelato che il sospettato prendeva di mira principalmente le farmacie comunali nella zona sud della città. L’accusa sostiene che l’uomo, durante le sue azioni criminali, entrasse in farmacia con il volto coperto e armato di oggetti potenzialmente pericolosi, come bottiglie di vetro rotte, coltelli e forbici, con i quali minacciava i farmacisti per ottenere denaro e beni. Il modus operandi del sospettato Il 28enne aveva sviluppato un modus operandi piuttosto palese, colpendo una serie di farmacie in un intervallo di tempo estremamente breve. Gaeta.it - Arrestato un 28enne accusato di aver effettuato otto rapine in farmacia nella zona sud di Milano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un giovane italiano, di soli 28 anni, è statodalla Polizia di Stato didopo esserediperpetratoin un periodo di sole tre settimane. Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno rivelato che il sospettato prendeva di mira principalmente le farmacie comunalisud della città. L’accusa sostiene che l’uomo, durante le sue azioni criminali, entrasse incon il volto coperto e armato di oggetti potenzialmente pericolosi, come bottiglie di vetro rotte, coltelli e forbici, con i quali minacciava i farmacisti per ottenere denaro e beni. Il modus operandi del sospettato Ilaveva sviluppato un modus operandi piuttosto palese, colpendo una serie di farmacie in un intervallo di tempo estremamente breve.

