Arrestate a Milano un uomo per una serie di rapine a farmacie: il profilo del rapinatore seriale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un rapinatore seriale è stato arrestato a Milano dopo aver commesso una serie di rapine ai danni di farmacie in diverse zone della città. Le indagini condotte dalla polizia hanno messo in luce una nota peculiarità del suo modus operandi, che ha destato preoccupazione tra i cittadini e i commercianti locali. Questo articolo analizza gli episodi di cronaca che hanno portato al fermo del giovane, il profilo del responsabile e il contesto in cui si sono svolte le rapine. La dinamica delle rapine: un modus operandi ripetitivo Secondo le informazioni emerse dalle indagini della polizia di Stato di Milano, le rapine sono avvenute con un modus operandi ben definito, che ha facilitato il lavoro degli investigatori. L'uomo, un giovane di cui non sono stati rivelati i dettagli identificativi, utilizzava indumenti particolari per mascherare la sua identità.

