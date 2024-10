Anna Mondino, nuova direttrice scientifica di Fondazione Airc: «Guardare alla progettualità delle giovani famiglie» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Anna Mondino, classe 1965, nata a Torino è da settembre 2024 direttrice scientifica di Fondazione Airc. In questa intervista racconta il suo percorso dentro la Fondazione, da giovane borsista alla responsabilità scientifica di 6mila ricercatori che studiano lo sviluppo di nuove terapie per la cura dei tumori. Ci racconta che spazio c’è per i giovani ricercatori e ricercatrici all’interno di questa comunità. E che cosa vuole fare “da grande”. Iodonna.it - Anna Mondino, nuova direttrice scientifica di Fondazione Airc: «Guardare alla progettualità delle giovani famiglie» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), classe 1965, nata a Torino è da settembre 2024di. In questa intervista racconta il suo percorso dentro la, da giovane borsistaresponsabilitàdi 6mila ricercatori che studiano lo sviluppo di nuove terapie per la cura dei tumori. Ci racconta che spazio c’è per iricercatori e ricercatrici all’interno di questa comunità. E che cosa vuole fare “da grande”.

